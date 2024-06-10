На Украине врач отказалась помогать "москалю" из Мариуполя, а он в этот момент лежал на земле из-за приступа

В городе Ивано-Франковске на западе Украины врачи скорой помощи отказались помогать мужчине, который упал на асфальт и не мог встать. Женщины приняли его за пьяницу и называли "москалём". Видео происшествия распространили местные паблики.

Сотрудники скорой помощи в Ивано-Франковске отказываются помогать лежащему на асфальте мужчине из Мариуполя. Видео © Telegram / Ивано-Франковск 24/7

"Слышишь или нет? Встал! Я тебя поднимать не буду, нести никуда не буду. Приехал, москаль, во Франковск, так вставай на ноги. Напился — вставай! Мне по фиг, понимаешь, — можешь ты, не можешь. Я тебя тащить не буду, сволочь", — высказала врач скорой лежащему на мостовой мужчине, который едва слышно ответил, что не может встать.

Оказалось, что мужчина приехал в Ивано-Франковск из Мариуполя, из-за чего врач и называет его "москалём". В местных пабликах пишут, что у него на улице произошёл приступ эпилепсии. Был ли он действительно пьян — неясно.