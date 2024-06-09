Не просто "челночники": Стало известно, в каких городах Украины промышляют чёрные трансплантологи Украинский врач: Чёрные трансплантологи работают там, где больше всего раненых 9 июня, 19:09 Врач рассказал о чёрных трансплантологах в Херсоне, Одессе и Николаеве. Обложка © freepik

Чёрные трансплантологи работают на Украине там, где больше всего предполагается раненых солдат ВСУ, в частности, преступники открыто появляются в Одессе, Херсоне, Николаеве и Краматорске. Об этом рассказал сайту MK.ru на условиях анонимности один из украинских врачей.

"С Украины сейчас вывозят всё, даже электричество, а органы тем более не являются исключением. Неделю назад ни в Снигирёвке, ни в Баштанке, ни в Березнеговатом, ни в Буге "чёрных трансплантологов" не было. Они работают на первой линии, максимум между первой и второй", — пояснил он.

По его словам, подпольные трансплантологи перемещаются небольшими группами и, как правило, работают под заказ. Медик отметил, что чаще всего их замечают на Херсонском направлении, также много таких "врачей" в Краматорске. Собеседник добавил, что в связке с трансплантологами работают так называемые "доставщики товара", их легко найти в Одессе и Николаеве. Обычно это не медицинские работники, а люди со связями, знающие, как вывезти органы из страны.

"В медицине они не шарят, а вот как переправлять груз из точки А в точку Б — профи. Плюс и завалить могут — они не просто "челночники", а настоящие специалисты", — подчеркнул медик.

Авторы Татьяна Миссуми