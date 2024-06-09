Не просто "челночники": Стало известно, в каких городах Украины промышляют чёрные трансплантологи
Украинский врач: Чёрные трансплантологи работают там, где больше всего раненых
Врач рассказал о чёрных трансплантологах в Херсоне, Одессе и Николаеве. Обложка © freepik
Чёрные трансплантологи работают на Украине там, где больше всего предполагается раненых солдат ВСУ, в частности, преступники открыто появляются в Одессе, Херсоне, Николаеве и Краматорске. Об этом рассказал сайту MK.ru на условиях анонимности один из украинских врачей.
"С Украины сейчас вывозят всё, даже электричество, а органы тем более не являются исключением. Неделю назад ни в Снигирёвке, ни в Баштанке, ни в Березнеговатом, ни в Буге "чёрных трансплантологов" не было. Они работают на первой линии, максимум между первой и второй", — пояснил он.
По его словам, подпольные трансплантологи перемещаются небольшими группами и, как правило, работают под заказ. Медик отметил, что чаще всего их замечают на Херсонском направлении, также много таких "врачей" в Краматорске. Собеседник добавил, что в связке с трансплантологами работают так называемые "доставщики товара", их легко найти в Одессе и Николаеве. Обычно это не медицинские работники, а люди со связями, знающие, как вывезти органы из страны.
"В медицине они не шарят, а вот как переправлять груз из точки А в точку Б — профи. Плюс и завалить могут — они не просто "челночники", а настоящие специалисты", — подчеркнул медик.
Ранее сообщалось, что на Украине чёрные трансплантологи засветились ещё осенью 2014 года. Уже в 2022–2023 годах они также приезжали туда, где украинские войска несли наибольшие потери. Постпред России при ООН Василий Небензя предупреждал, что на Украине набирает обороты незаконная торговля человеческими органами. В начале июня этого года полиция Незалежной раскрыла целую преступную группировку в этой сфере. Участниками банды оказались 11 человек, в том числе и замминистра здравоохранения Украины.