Дрон ВСУ сбросил снаряд на дорогу около энергоблоков Запорожской АЭС

Украинские войска атаковали при помощи беспилотника дорогу, находящуюся около энергоблоков Запорожской АЭС, по ней передвигается персонал станции. Как сообщается в официальном телеграм-канале ЗАЭС, инцидент произошёл рано утром 17 августа.

"Дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал", — говорится в сообщении.

К счастью, в результате атаки никто не пострадал, но в очередной раз создана прямая угроза безопасности персонала и станции. Также подчёркивается, что инспекторы МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской АЭС, были проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда.