Дрон ВСУ сбросил снаряд на дорогу около энергоблоков Запорожской АЭС
Последствия атаки дрона ВСУ в районе Запорожской АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
Украинские войска атаковали при помощи беспилотника дорогу, находящуюся около энергоблоков Запорожской АЭС, по ней передвигается персонал станции. Как сообщается в официальном телеграм-канале ЗАЭС, инцидент произошёл рано утром 17 августа.
"Дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал", — говорится в сообщении.
К счастью, в результате атаки никто не пострадал, но в очередной раз создана прямая угроза безопасности персонала и станции. Также подчёркивается, что инспекторы МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской АЭС, были проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда.
Как сообщал Life.ru, 11 августа ВСУ ударили по АЭС в Запорожской области. В результате атаки на предприятии начался пожар, однако огонь вовремя смогли остановить. Несмотря на это, инфраструктура станции пострадала. Прибывшие с инспекцией на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ не смогли установить причину возгорания.