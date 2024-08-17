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17 августа, 08:08

Дрон ВСУ сбросил снаряд на дорогу около энергоблоков Запорожской АЭС

Последствия атаки дрона ВСУ в районе Запорожской АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Последствия атаки дрона ВСУ в районе Запорожской АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Украинские войска атаковали при помощи беспилотника дорогу, находящуюся около энергоблоков Запорожской АЭС, по ней передвигается персонал станции. Как сообщается в официальном телеграм-канале ЗАЭС, инцидент произошёл рано утром 17 августа.

"Дрон ВСУ сбросил заряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра. Этой дорогой постоянно передвигается персонал", — говорится в сообщении.

  • Последствия атаки дрона ВСУ в районе Запорожской АЭС. Фото © Telegram / ЗАЭС. Официально
    Последствия атаки дрона ВСУ в районе Запорожской АЭС. Фото © Telegram / ЗАЭС. Официально
  • Последствия атаки дрона ВСУ в районе Запорожской АЭС. Фото © Telegram / ЗАЭС. Официально
    Последствия атаки дрона ВСУ в районе Запорожской АЭС. Фото © Telegram / ЗАЭС. Официально

Последствия атаки дрона ВСУ в районе Запорожской АЭС. Фото © Telegram / ЗАЭС. Официально

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К счастью, в результате атаки никто не пострадал, но в очередной раз создана прямая угроза безопасности персонала и станции. Также подчёркивается, что инспекторы МАГАТЭ, которые находятся на Запорожской АЭС, были проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда.

Как сообщал Life.ru, 11 августа ВСУ ударили по АЭС в Запорожской области. В результате атаки на предприятии начался пожар, однако огонь вовремя смогли остановить. Несмотря на это, инфраструктура станции пострадала. Прибывшие с инспекцией на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ не смогли установить причину возгорания.

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Иван Косицын
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