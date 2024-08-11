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11 августа, 19:27

Обстрел ВСУ привёл к возгоранию на объекте охладительных систем ЗАЭС

Охладительные системы ЗАЭС загорелись после обстрела Энергодара со стороны ВСУ

Запорожская АЭС. Обложка © ЗАЭС Официально

Запорожская АЭС. Обложка © ЗАЭС Официально

На объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошло возгорание после украинских ударов по Энергодару. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, радиационный фон станции в норме.

"В настоящее время все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме", — написал глава Запорожья в телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий атаки ВСУ.

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Ранее стало известно, что город Энергодар Запорожской области частично остался без света из-за обстрелов ВСУ. ЗАЭС в результате девяти прилётов не пострадала.

Оксана Попова
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