Обстрел ВСУ привёл к возгоранию на объекте охладительных систем ЗАЭС
Охладительные системы ЗАЭС загорелись после обстрела Энергодара со стороны ВСУ
Запорожская АЭС. Обложка © ЗАЭС Официально
На объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошло возгорание после украинских ударов по Энергодару. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, радиационный фон станции в норме.
"В настоящее время все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме", — написал глава Запорожья в телеграм-канале.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий атаки ВСУ.
Ранее стало известно, что город Энергодар Запорожской области частично остался без света из-за обстрелов ВСУ. ЗАЭС в результате девяти прилётов не пострадала.