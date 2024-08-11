Обстрел ВСУ привёл к возгоранию на объекте охладительных систем ЗАЭС

На объекте охладительных систем Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произошло возгорание после украинских ударов по Энергодару. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, радиационный фон станции в норме.

"В настоящее время все шесть энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме", — написал глава Запорожья в телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий атаки ВСУ.