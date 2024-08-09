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9 августа, 16:34

Энергодар частично лишился света из-за девяти атак ВСУ за день

Город Энергодар Запорожской области частично остался без света из-за обстрелов ВСУ, ЗАЭС в результате девяти прилётов не пострадала. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Пока обстрел ещё идёт, порядка 9 прилётов было. Частично в Энергодаре нет света, информации по пострадавшим и разрушениям нет. Прилёты были не по ЗАЭС, в районе города", — сказала Яшина в беседе с ТАСС.

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Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ обстреляли больницу в городе Кременная в ЛНР, одна из сотрудниц травмирована. В медучреждении выбиты окна, однако полный ущерб пока оценить нельзя. Медики остались на рабочих местах и продолжают оказывать помощь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Александра Мышляева
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