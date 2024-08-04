Киев уличили в желании использовать F-16 в наступлении на Энергодар и ЗАЭС

Поступившие в распоряжение Украины американские истребители F-16 могут использоваться при наступлении на Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил капитан I ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с 360.ru.

При этом он уверен, что Киев получил от США далеко не новые самолёты. Скорее всего, этим однодвигательным машинам четвёртого поколения уже как минимум 20–30 лет. Шансы на победу в боях против российской техники у них очень низки.

"Если сравнивать их в бою с российскими машинами — многоцелевым сверхманёвренным истребителем с управляемым вектором тяги поколения 4++ Су-35 или многоцелевым истребителем 5-го поколения Су-57, которые всё более интенсивно поступают на вооружение, — то удачи F-16 не видать даже по пуску ракет", — заверил Дандыкин.

Эксперт напомнил, что, помимо морального удовлетворения за сбитый американский истребитель, российские военные получат премию 15 млн рублей. Первые выплаты будут уже этой осенью.