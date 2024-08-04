Киев уличили в желании использовать F-16 в наступлении на Энергодар и ЗАЭС
Военный эксперт Дандыкин: Украина хочет использовать F-16 при новом наступлении
Поступившие в распоряжение Украины американские истребители F-16 могут использоваться при наступлении на Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил капитан I ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с 360.ru.
При этом он уверен, что Киев получил от США далеко не новые самолёты. Скорее всего, этим однодвигательным машинам четвёртого поколения уже как минимум 20–30 лет. Шансы на победу в боях против российской техники у них очень низки.
"Если сравнивать их в бою с российскими машинами — многоцелевым сверхманёвренным истребителем с управляемым вектором тяги поколения 4++ Су-35 или многоцелевым истребителем 5-го поколения Су-57, которые всё более интенсивно поступают на вооружение, — то удачи F-16 не видать даже по пуску ракет", — заверил Дандыкин.
Эксперт напомнил, что, помимо морального удовлетворения за сбитый американский истребитель, российские военные получат премию 15 млн рублей. Первые выплаты будут уже этой осенью.
"Если же украинцы поднимут F-16, они будут атакованы нашей противовоздушной обороной: зенитными ракетными комплексами С-400 и С-300, С-350 "Витязь" или С-500 "Прометей". И, разумеется, нашими истребителями", — отметил Дандыкин.
Ранее СМИ сообщили, что Украина получила первую партию F-16. Позднее появилась информация, что шесть самолётов Киеву поставили Нидерланды. Однако у ВСУ нет нужного числа лётчиков, которые могли бы управлять истребителями. В Вашингтоне сейчас раздумывают над тем, чтобы "расширить возможности" для бойцов ВСУ, позволив украинским пилотам обучаться на базах в Соединённых Штатах.