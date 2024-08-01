В США объяснили, почему Киеву не видать много истребителей F-16

Киев не получит от Запада необходимое количество истребителей F-16, поскольку у ВСУ нет такого числа обученных пилотов. Об этом пишет газета New York Post (NYP).

"Обучение представляло собой поэтапный процесс, который проводился в нескольких странах, и на данный момент украинских пилотов не хватает, что ограничивает количество F-16, которые можно отправить Киеву", — говорится в публикации.