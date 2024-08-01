В США объяснили, почему Киеву не видать много истребителей F-16
NYP: Киев не получит необходимое количество F-16 из-за нехватки пилотов
Киев не получит от Запада необходимое количество истребителей F-16, поскольку у ВСУ нет такого числа обученных пилотов. Об этом пишет газета New York Post (NYP).
"Обучение представляло собой поэтапный процесс, который проводился в нескольких странах, и на данный момент украинских пилотов не хватает, что ограничивает количество F-16, которые можно отправить Киеву", — говорится в публикации.
При этом в Вашингтоне сейчас раздумывают над тем, чтобы "расширить возможности" для бойцов ВСУ, позволив украинским пилотам обучаться на базах в Соединённых Штатах.
Накануне агенство Bloomberg сообщило о прибытии первых F-16 на Украину, отметив, что их число "невелико". Позднее появилась информация, что борты Киеву поставили Нидерланды, и их шесть. Уже появилось фото, как утверждалось, пролёта истребителя над Львовом. Тем временем в Киеве отказались комментировать данную информацию. The Telegraph же пишет, что самолёты уже прошли крещение в боевых условиях.
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