Намоленный у Запада F-16 заметили в небе над Львовом
"ВО": В небе над Львовом сфотографировали пролетающий истребитель F-16
Истребитель F-16 над Львовом. Обложка © Telegram / "Военный осведомитель"
В небе над Львовом был замечен пролетающий истребитель F-16, которые Украине передавали в качестве западной помощи. По всей видимости, намоленные самолёты действительно дошли до ВСУ. Его фото публикует телеграм-канал "Военный Осведомитель".
Истребитель F-16, замеченный в небе над Львовом. Фото © Telegram / "Военный осведомитель"
На фото отчётливо видно силуэт самолёта, очень напоминающий F-16. Он пролетает над зданием с украинским флагом.
Напомним, ранее агентство Bloomberg доложило, что на Украину прибыли первые истребители F-16. По его данным, число техники "невелико". Также отмечается, что пока не ясно, способны ли украинские пилоты, которых тренировали на Западе, немедленно приступить к использованию боевых самолетов, или им потребуется больше времени. Позже появилась информация, что Украина получила от Нидерландов шесть истребителей F-16.