Намоленный у Запада F-16 заметили в небе над Львовом

В небе над Львовом был замечен пролетающий истребитель F-16, которые Украине передавали в качестве западной помощи. По всей видимости, намоленные самолёты действительно дошли до ВСУ. Его фото публикует телеграм-канал "Военный Осведомитель".

Напомним, ранее агентство Bloomberg доложило, что на Украину прибыли первые истребители F-16. По его данным, число техники "невелико". Также отмечается, что пока не ясно, способны ли украинские пилоты, которых тренировали на Западе, немедленно приступить к использованию боевых самолетов, или им потребуется больше времени. Позже появилась информация, что Украина получила от Нидерландов шесть истребителей F-16.