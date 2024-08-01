Киев отказался комментировать сообщения о получении F-16
Подоляк: Украина не станет комментировать новости о передаче истребителей F-16
Представители Украины не станут комментировать сведения о поступлении истребителей F-16. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания", — заявил он.
Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что на Украину прибыли первые истребители F-16. По его данным, количество самолётов "невелико". Также отмечается, что пока не ясно, смогут ли украинские пилоты, которые тренировались на Западе, немедленно приступить к использованию боевых самолетов, или им потребуется больше времени. Позже появилась информация, что Украина получила от Нидерландов шесть истребителей F-16.
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