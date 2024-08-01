Киев отказался комментировать сообщения о получении F-16

"Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания", — заявил он.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что на Украину прибыли первые истребители F-16. По его данным, количество самолётов "невелико". Также отмечается, что пока не ясно, смогут ли украинские пилоты, которые тренировались на Западе, немедленно приступить к использованию боевых самолетов, или им потребуется больше времени. Позже появилась информация, что Украина получила от Нидерландов шесть истребителей F-16.