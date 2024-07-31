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31 июля, 15:23
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Источник подтвердил, что Украина уже получила первую партию обещанных F-16

Bloomberg: На Украину прибыли первые истребители F-16

В Украину прибыли первые истребители F-16, пишет агентство Bloomberg.

"Крайний срок передачи военных самолётов американского производства был до конца июля, и он был соблюдён", - сообщило издание со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

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Ранее в Киеве пожаловались на задержки в поставках намоленных F-16, а ещё выразили недовольство тем фактом, что истребители не смогут подлетать к линии фронта. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ВС РФ имеет "превосходную авиацию", и противопоставить ей Украина может лишь дешёвые дроны

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Алексей Берковиц
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