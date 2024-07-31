Источник подтвердил, что Украина уже получила первую партию обещанных F-16
Bloomberg: На Украину прибыли первые истребители F-16
В Украину прибыли первые истребители F-16, пишет агентство Bloomberg.
"Крайний срок передачи военных самолётов американского производства был до конца июля, и он был соблюдён", - сообщило издание со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Ранее в Киеве пожаловались на задержки в поставках намоленных F-16, а ещё выразили недовольство тем фактом, что истребители не смогут подлетать к линии фронта. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ВС РФ имеет "превосходную авиацию", и противопоставить ей Украина может лишь дешёвые дроны
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