"Крайний срок передачи военных самолётов американского производства был до конца июля, и он был соблюдён", - сообщило издание со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Ранее в Киеве пожаловались на задержки в поставках намоленных F-16, а ещё выразили недовольство тем фактом, что истребители не смогут подлетать к линии фронта. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ВС РФ имеет "превосходную авиацию", и противопоставить ей Украина может лишь дешёвые дроны