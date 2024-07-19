"Так и не дошли": Зеленский пожаловался на задержку поставок истребителей F-16

Владимир Зеленский сообщил, что, несмотря на обещания западных стран, Киев не получил истребители F-16, которые должны были поступить этим летом. Об этом он заявил в интервью BBC.

"Прошло 18 месяцев, а истребители до нас так и не дошли", — пожаловался Зеленский.