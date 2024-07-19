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19 июля, 03:13

"Так и не дошли": Зеленский пожаловался на задержку поставок истребителей F-16

Зеленский: Киев не получил обещанные Западом истребители F-16

Зеленский подчеркнул, что Украина готова сотрудничать с любой администрацией США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Зеленский подчеркнул, что Украина готова сотрудничать с любой администрацией США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский сообщил, что, несмотря на обещания западных стран, Киев не получил истребители F-16, которые должны были поступить этим летом. Об этом он заявил в интервью BBC.

"Прошло 18 месяцев, а истребители до нас так и не дошли", — пожаловался Зеленский.

Говоря о предстоящих выборах президента США, Зеленский подчеркнул, что Украина готова сотрудничать с любой администрацией. Однако он отметил, что переизбрание Дональда Трампа может усложнить эту работу, но Киев готов справиться с любыми трудностями.

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Напомним, что затянутая эпопея с передачей Киеву западных истребителей F-16 получила продолжение на недавнем саммите НАТО в Вашингтоне. Присутствовавший на мероприятии госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что самолёты уже начали передавать Украине. Также там сообщили, что базироваться эта техника будет на украинской территории, вот только у Незалежной нет таких аэродромов, по которым не могли бы ударить российские войска.

Кирилл Сосновских
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