"Так и не дошли": Зеленский пожаловался на задержку поставок истребителей F-16
Зеленский: Киев не получил обещанные Западом истребители F-16
Зеленский подчеркнул, что Украина готова сотрудничать с любой администрацией США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Владимир Зеленский сообщил, что, несмотря на обещания западных стран, Киев не получил истребители F-16, которые должны были поступить этим летом. Об этом он заявил в интервью BBC.
"Прошло 18 месяцев, а истребители до нас так и не дошли", — пожаловался Зеленский.
Говоря о предстоящих выборах президента США, Зеленский подчеркнул, что Украина готова сотрудничать с любой администрацией. Однако он отметил, что переизбрание Дональда Трампа может усложнить эту работу, но Киев готов справиться с любыми трудностями.
Напомним, что затянутая эпопея с передачей Киеву западных истребителей F-16 получила продолжение на недавнем саммите НАТО в Вашингтоне. Присутствовавший на мероприятии госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что самолёты уже начали передавать Украине. Также там сообщили, что базироваться эта техника будет на украинской территории, вот только у Незалежной нет таких аэродромов, по которым не могли бы ударить российские войска.