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18 июля, 16:28

Главком ВСУ Сырский осознал неизбежность капитуляции Киева, заявили в Британии

Аналитик Меркурис: Сырский понимает, что поражение Украины в конфликте неизбежно

Главком ВСУ Александр Сырский прекрасно понимает, что поражение Украины в противостоянии с Российской Федерацией неизбежно. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в личном блоге на "Ютубе".

"Утверждается, что главком ВСУ генерал Сырский признал, что боевые действия проиграны, что Украина проиграла, что они не могут одержать победу над Россией и какой-то так называемый мир, который некоторые даже называют капитуляцией, неизбежен", заявил он.

Также Меркурис обратил внимание на то, что позиция Сырского вызвала шквал критики в его адрес на Украине, положив начало обсуждениям необходимости отстранить главкома от командования армией страны. Эксперт добавил, что в Незалежной сейчас начинают разворачиваться весьма масштабные события. По его мнению, уже стало очевидно, что "из-под ног Владимира Зеленского уходит земля".

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Похоже, что Сырский в качестве главнокомандующего ВСУ не смог оправдать надежды Зеленского. Военачальник не добился успехов на поле боя, что в последнее время не получается держать в тайне. В американской прессе уже появлялись сообщения о том, что Банковая не одобряет выбранную Сырским тактику ведения боёв. По этой причине Зеленский собирается снять главкома с должности. Масла в огонь подлила народный депутат Украины Марьяна Безуглая, заявившая, что Сырский уже готов капитулировать перед Россией и объявить о прекращении огня.

Обложка ©

ТАСС / АР / Roman Chop

Юрий Лысенко
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