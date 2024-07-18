Главком ВСУ Сырский осознал неизбежность капитуляции Киева, заявили в Британии
Аналитик Меркурис: Сырский понимает, что поражение Украины в конфликте неизбежно
Главком ВСУ Александр Сырский прекрасно понимает, что поражение Украины в противостоянии с Российской Федерацией неизбежно. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в личном блоге на "Ютубе".
"Утверждается, что главком ВСУ генерал Сырский признал, что боевые действия проиграны, что Украина проиграла, что они не могут одержать победу над Россией и какой-то так называемый мир, который некоторые даже называют капитуляцией, неизбежен", — заявил он.
Также Меркурис обратил внимание на то, что позиция Сырского вызвала шквал критики в его адрес на Украине, положив начало обсуждениям необходимости отстранить главкома от командования армией страны. Эксперт добавил, что в Незалежной сейчас начинают разворачиваться весьма масштабные события. По его мнению, уже стало очевидно, что "из-под ног Владимира Зеленского уходит земля".
Похоже, что Сырский в качестве главнокомандующего ВСУ не смог оправдать надежды Зеленского. Военачальник не добился успехов на поле боя, что в последнее время не получается держать в тайне. В американской прессе уже появлялись сообщения о том, что Банковая не одобряет выбранную Сырским тактику ведения боёв. По этой причине Зеленский собирается снять главкома с должности. Масла в огонь подлила народный депутат Украины Марьяна Безуглая, заявившая, что Сырский уже готов капитулировать перед Россией и объявить о прекращении огня.
ТАСС / АР / Roman Chop