Главком ВСУ Сырский осознал неизбежность капитуляции Киева, заявили в Британии

Главком ВСУ Александр Сырский прекрасно понимает, что поражение Украины в противостоянии с Российской Федерацией неизбежно. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в личном блоге на "Ютубе".

"Утверждается, что главком ВСУ генерал Сырский признал, что боевые действия проиграны, что Украина проиграла, что они не могут одержать победу над Россией и какой-то так называемый мир, который некоторые даже называют капитуляцией, неизбежен", — заявил он.