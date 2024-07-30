Хвалёным американским F-16 предрекли участь трофеев на парадах в России

Американские истребители F-16, которые получат Вооружённые силы Украины (ВСУ), станут военными трофеями на российских парадах. Таким мнением поделился аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

"Скорее всего F-16 постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams: они станут лёгкой целью для российских сил и будут военными трофеями на парадах", — указано в публикации.

Издание пишет, что российские военные активно ведут подготовку к появлению F-16 на Украине. В войсках РФ уже назначают награды за уничтожение указанных истребителей на фронте.