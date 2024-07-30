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30 июля, 09:57

Хвалёным американским F-16 предрекли участь трофеев на парадах в России

InfoBRICS: Украинские истребители F-16 станут военными трофеями на парадах в РФ

Истребитель F-16. Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Истребитель F-16. Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Американские истребители F-16, которые получат Вооружённые силы Украины (ВСУ), станут военными трофеями на российских парадах. Таким мнением поделился аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

"Скорее всего F-16 постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams: они станут лёгкой целью для российских сил и будут военными трофеями на парадах", — указано в публикации.

Издание пишет, что российские военные активно ведут подготовку к появлению F-16 на Украине. В войсках РФ уже назначают награды за уничтожение указанных истребителей на фронте.

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А ранее в Киеве пожаловались, что полученные истребители F-16 не смогут подлетать к линии фронта. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ВС РФ имеет "превосходную авиацию", и противопоставить ей Украина может лишь дешёвые дроны.

Напомним, что затянутая эпопея с передачей Киеву F-16 получила продолжение на недавнем саммите НАТО в Вашингтоне. Присутствовавший на мероприятии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что самолёты уже начали передавать Украине. Также там сообщили, что базироваться эта техника будет на украинской территории.

Дарья Нарыкова
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