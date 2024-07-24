В Киеве пожаловались, что полученные F-16 не смогут подлетать к линии фронта

Переданные Киеву истребители западного образца F-16 не смогут подлетать к линии фронта ближе чем на 40 километров. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в беседе с журналистами The Guardian. При этом он признал, что Россия имеет "превосходную авиацию", и противопоставить ей Украина может лишь дешёвые беспилотные летательные аппараты и наземные дроны.

По словам Сырского, F-16, безусловно, укрепят противовоздушную оборону Украины и позволят Киеву более эффективно работать против российских крылатых ракет и более точно поражать различные наземные цели.