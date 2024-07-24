В Киеве пожаловались, что полученные F-16 не смогут подлетать к линии фронта
Главком ВСУ Сырский признал, что F-16 не подлетят ближе 40 км к линии фронта
Переданные Киеву истребители западного образца F-16 не смогут подлетать к линии фронта ближе чем на 40 километров. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в беседе с журналистами The Guardian. При этом он признал, что Россия имеет "превосходную авиацию", и противопоставить ей Украина может лишь дешёвые беспилотные летательные аппараты и наземные дроны.
По словам Сырского, F-16, безусловно, укрепят противовоздушную оборону Украины и позволят Киеву более эффективно работать против российских крылатых ракет и более точно поражать различные наземные цели.
"Однако существуют пределы того, чего могут достичь F-16. Они должны оставаться на расстоянии в 40 километров или более от линии фронта из-за риска, что Москва их собьёт", — цитирует главкома британская газета.
Напомним, что затянутая эпопея с передачей Киеву западных истребителей F-16 получила продолжение на недавнем саммите НАТО в Вашингтоне. Присутствовавший на мероприятии госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что самолёты уже начали передавать Украине. По некоторым данным, Украина должна получить более 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.
EPA/BO AMSTRUP DENMARK OUT