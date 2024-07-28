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28 июля, 10:30

В США описали сценарий встречи F-16 с русским оружием на Украине: "Разнесёт на куски"

Политолог Миршаймер заявил, что Россия способна нейтрализовать любое вооружение

Американский политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что поставки оружия Украине со стороны Запада бессмысленны. По его мнению, Армия России способна нейтрализовать любые виды вооружения.

"Мы поставляем Украине сложные современные вооружения, <...> а затем русские <...> это оружие нейтрализуют", — сказал Миршаймер во время интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

По словам политолога, Россия сейчас способна уничтожить даже самое современное западное оружие. Аналогичная судьба может настигнуть и американские истребители F-16 так, как их поставка Украине никак не повлияет на ход боевых действий.

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"Если эти истребители приблизятся к российским ПВО — а речь здесь о самой мощной наземной ПВО в мире, — эти 20 F-16 разнесут на куски", — заключил Миршаймер.

Ранее политолог заявил, что что ВСУ не могут собрать новые бригады из-за потерь. По его мнению, Украина не сможет собрать людей, состояние армии сейчас ужасает. Это происходит из-за огромных потерь, которые Киев терпит на передовой.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Наталья Афонина
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