Украина не способна собрать новые бригады, состояние ВСУ сейчас ужасает. Это происходит из-за огромных потерь, которые Киев терпит на передовой, заявил американский политолог Джон Миршаймер.

"Когда около двух месяцев назад украинцы ввели в действие новый план мобилизации, ходили разговоры о создании десяти новых украинских бригад, это звучало как очень хорошая идея. <…> Но оказалось, что они не создают никаких новых бригад, потому что существующие бригады и батальоны на передовой несут такие потери", — отметил Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

По словам политолога, новый состав подразделений Украина направляет в передовые части. Именно они сейчас отчаянно нуждаются в живой силе. На данный момент ВСУ находятся в ужасающем состоянии, если смотреть с точки зрения живой силы, добавил Миршаймер.

"Они посылают на передовую людей, которые не имеют достаточной подготовки, так что эти люди умирают в огромном количестве", — резюмировал эксперт.