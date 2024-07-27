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27 июля, 14:29

"Умирают в огромном количестве": В США выдали ужасающие данные о потерях ВСУ

Политолог Миршаймер заявил, что ВСУ не могут собрать новые бригады из-за потерь

Украина не способна собрать новые бригады, состояние ВСУ сейчас ужасает. Это происходит из-за огромных потерь, которые Киев терпит на передовой, заявил американский политолог Джон Миршаймер.

"Когда около двух месяцев назад украинцы ввели в действие новый план мобилизации, ходили разговоры о создании десяти новых украинских бригад, это звучало как очень хорошая идея. <…> Но оказалось, что они не создают никаких новых бригад, потому что существующие бригады и батальоны на передовой несут такие потери", — отметил Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

По словам политолога, новый состав подразделений Украина направляет в передовые части. Именно они сейчас отчаянно нуждаются в живой силе. На данный момент ВСУ находятся в ужасающем состоянии, если смотреть с точки зрения живой силы, добавил Миршаймер.

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"Они посылают на передовую людей, которые не имеют достаточной подготовки, так что эти люди умирают в огромном количестве", — резюмировал эксперт.

Спастись украинские военные могут в российском плену. К примеру, Life.ru рассказал о том, что на островах в дельте Днепра в Херсонской области добровольно сложили оружие 17 бойцов 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Оказалось, что брошенные на произвол судьбы солдаты 40 суток сидели без воды и пили из болота.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Наталья Афонина
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