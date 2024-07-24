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24 июля, 16:32

На Украине фактически признали потерю Прогресса в ДНР

Украинская группировка "Хортица" фактически признала потерю Прогресса в ДНР

Оперативно-стратегическая группа "Хортица" (ОСУВ) Вооружённых сил Украины (ВСУ) фактически признала потерю населённого пункта Прогресс в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает украинское издание "Страна".

"Подразделения противника в районе Прогресса находятся под огневым поражением сил обороны. Принимаются меры, чтобы выбить оттуда врага. Продолжаются бои", — указано в сообщении группировки.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские военные взяли в окружение подразделения ВСУ в районе Прогресса в ДНР. При этом украинское командование, по данным местных СМИ, запретило бойцам пробовать выходить из окружения самостоятельно. Руководители бригад требуют сидеть в окружении до последнего солдата.

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Shutterstock / FOTODOM / Sergii Chepulskyi

Дарья Нарыкова
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