На Украине фактически признали потерю Прогресса в ДНР
Украинская группировка "Хортица" фактически признала потерю Прогресса в ДНР
Оперативно-стратегическая группа "Хортица" (ОСУВ) Вооружённых сил Украины (ВСУ) фактически признала потерю населённого пункта Прогресс в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает украинское издание "Страна".
"Подразделения противника в районе Прогресса находятся под огневым поражением сил обороны. Принимаются меры, чтобы выбить оттуда врага. Продолжаются бои", — указано в сообщении группировки.
Ранее Life.ru сообщал, что российские военные взяли в окружение подразделения ВСУ в районе Прогресса в ДНР. При этом украинское командование, по данным местных СМИ, запретило бойцам пробовать выходить из окружения самостоятельно. Руководители бригад требуют сидеть в окружении до последнего солдата.
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