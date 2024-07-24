На Украине фактически признали потерю Прогресса в ДНР

"Подразделения противника в районе Прогресса находятся под огневым поражением сил обороны. Принимаются меры, чтобы выбить оттуда врага. Продолжаются бои", — указано в сообщении группировки.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные взяли в окружение подразделения ВСУ в районе Прогресса в ДНР. При этом украинское командование, по данным местных СМИ, запретило бойцам пробовать выходить из окружения самостоятельно. Руководители бригад требуют сидеть в окружении до последнего солдата.