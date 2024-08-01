Киевский режим получил от Нидерландов шесть американских истребителей F-16. Соответствующую информацию со ссылкой на неназванный источник распространила газета The Times.

Журналисты также сообщили, что в скором времени Вооружённые силы Украины получат новую партию этих боевых самолётов от Дании. Представители украинских Военно-воздушных сил, в свою очередь, не стали подтверждать эти сведения в беседе с изданием.