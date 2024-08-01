Украина получила от Нидерландов шесть истребителей F-16
Times: ВСУ получили от Нидерландов шесть истребителей F-16
Киевский режим получил от Нидерландов шесть американских истребителей F-16. Соответствующую информацию со ссылкой на неназванный источник распространила газета The Times.
Журналисты также сообщили, что в скором времени Вооружённые силы Украины получат новую партию этих боевых самолётов от Дании. Представители украинских Военно-воздушных сил, в свою очередь, не стали подтверждать эти сведения в беседе с изданием.
Ранее Life.ru писал, что переданные ВСУ от европейских государств американские истребители F-16 будут разделены ВВС Украины на два условных флота. Зарубежные специалисты отметили, что некоторым из этих самолётов будет разрешено наносить удары по России, а другим — нет.
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