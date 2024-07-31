"Вот такой самолёт": Заслуженный лётчик РФ оценил "впаренные" Украине F-16

Украина получила устаревшие модели истребителей F-16, которые ранее находились в резерве Нидерландов. Эти самолёты значительно уступают тем, что стоят на вооружении США и других европейских стран, отметил заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов. В интервью для Ura.ru он подчеркнул, что украинские лётчики в итоге получили воздушные судна со слабыми радиолокаторами и малой вместимостью боеприпасов.

По словам лётчика, радиолокаторы на F-16 первых поколений имеют ограниченный диапазон действия, работая эффективно лишь на расстоянии до 80 километров. Попов также выразил сомнение в готовности украинских военных к эксплуатации этих истребителей в текущем конфликте. Он считает, что им потребуется не менее года обучения прежде, чем они смогут показать достойные результаты.

Кроме того, Попов отметил, что Украина вряд ли получит высококачественные боеприпасы для этих самолётов. По его мнению, ракеты большой дальности, способные поражать цели на расстоянии более 120 километров, предоставлены не будут. Украинские военные смогут использовать лишь ракеты средней дальности, до 80 километров.

Попов подчеркнул, что в сравнении с российскими истребителями Су и МиГ, оснащёнными более современными локаторами и боеприпасами, переданные Украине F-16 значительно уступают.

"Вот такой самолёт, извините за выражение, "впарили" украинцам", — подытожил лётчик.