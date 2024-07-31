В Белом доме рассказали, когда Киев начнёт применять истребители F-16

В Вашингтоне отказались прокомментировать информацию СМИ о том, что первая партия истребителей F-16 уже доставлена на Украину. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, в США не сомневаются, что Украина сможет применить боевые самолёты к концу лета.

"Напомню, на саммите НАТО мы говорили о том, что процесс передачи Украине F-16 продолжается. Мы говорили, что их применение начнется до конца лета. У нас нет причин сомневаться в этом", — сказал Кирби на брифинге.