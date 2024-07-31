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31 июля, 18:49

В Белом доме рассказали, когда Киев начнёт применять истребители F-16

Представитель Белого дома Кирби не подтвердил прибытие на Украину первых F-16

В Вашингтоне отказались прокомментировать информацию СМИ о том, что первая партия истребителей F-16 уже доставлена на Украину. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, в США не сомневаются, что Украина сможет применить боевые самолёты к концу лета.

"Напомню, на саммите НАТО мы говорили о том, что процесс передачи Украине F-16 продолжается. Мы говорили, что их применение начнется до конца лета. У нас нет причин сомневаться в этом", — сказал Кирби на брифинге.

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Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что на Украину прибыли первые истребители F-16. По его данным, количество самолётов "невелико". Также отмечается, что пока не ясно, смогут ли украинские пилоты, которые тренировались на Западе, немедленно приступить к использованию боевых самолетов, или им потребуется больше времени.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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