Ранее Владимир Зеленский пожаловался на задержки в поставках намоленных F-16. Истребители должны были прибыть на Украину этим летом, но этого до сих пор не произошло. Тажкже в Киеве пожаловались, что полученные истребители F-16 не смогут подлетать к линии фронта. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ВС РФ имеет "превосходную авиацию", и противопоставить ей Украина может лишь дешёвые дроны