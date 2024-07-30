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30 июля, 13:08

США оснастят американскими ракетами переданные Киеву F-16

WSJ: США отправят Киеву вооружение для десятков истребителей F-16

Американские власти согласились отправить Киеву вооружение для десятков истребителей F-16. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"США согласовали вооружение десятков истребителей F-16, отправляемых Украине, американскими ракетами и другим передовым оружием", — говорится в публикации.

По словам неназванных собеседников издания, Вашингтон оснастит истребители ракетами AGM-88 HARM класса "воздух-земля", ракетами AMRAAM и AIM-9X класса "воздух-воздух", бомбами малого диаметра, а также высокоточными комплексами наведения.

Ранее Владимир Зеленский пожаловался на задержки в поставках намоленных F-16. Истребители должны были прибыть на Украину этим летом, но этого до сих пор не произошло. Тажкже в Киеве пожаловались, что полученные истребители F-16 не смогут подлетать к линии фронта. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ВС РФ имеет "превосходную авиацию", и противопоставить ей Украина может лишь дешёвые дроны

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Наталья Демьянова
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