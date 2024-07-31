Разрешено бить: Во Франции раскрыли цели ВВС Украины на полученные F-16
Бывший французский пилот Тительман: Отданные ВСУ F-16 разделят на два флота
Переданные киевскому режиму от европейских государств американские истребители F-16 будут разделены ВВС Украины на два условных флота. Как заявил в эфире LCI отставной пилот ВВС Франции Ксавье Тительман, некоторым из этих самолётов будет разрешено наносить удары по России, а другим — нет.
"F-16, отправленным из Нидерландов, дали разрешение от голландского правительства наносить удары по территории России, в то время как бельгийским этого делать нельзя. Сложность будет состоять в том, что у Украины будет буквально два флота", — заявил собеседник, подчеркнув, что часть из переданных Незалежной истребителей будет наносить удары только по линии фронта.
Ранее заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов заявлял, что киевский режим получил устаревшие модели истребителей F-16, которые ранее находились в резерве Нидерландов. По словам генерал-майора в отставке, эти самолёты значительно уступают тем, что стоят на вооружении США и других европейских стран.
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