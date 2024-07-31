Переданные киевскому режиму от европейских государств американские истребители F-16 будут разделены ВВС Украины на два условных флота. Как заявил в эфире LCI отставной пилот ВВС Франции Ксавье Тительман, некоторым из этих самолётов будет разрешено наносить удары по России, а другим — нет.

"F-16, отправленным из Нидерландов, дали разрешение от голландского правительства наносить удары по территории России, в то время как бельгийским этого делать нельзя. Сложность будет состоять в том, что у Украины будет буквально два флота", — заявил собеседник, подчеркнув, что часть из переданных Незалежной истребителей будет наносить удары только по линии фронта.