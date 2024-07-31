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31 июля, 20:00

Разрешено бить: Во Франции раскрыли цели ВВС Украины на полученные F-16

Бывший французский пилот Тительман: Отданные ВСУ F-16 разделят на два флота

Переданные киевскому режиму от европейских государств американские истребители F-16 будут разделены ВВС Украины на два условных флота. Как заявил в эфире LCI отставной пилот ВВС Франции Ксавье Тительман, некоторым из этих самолётов будет разрешено наносить удары по России, а другим — нет.

"F-16, отправленным из Нидерландов, дали разрешение от голландского правительства наносить удары по территории России, в то время как бельгийским этого делать нельзя. Сложность будет состоять в том, что у Украины будет буквально два флота", — заявил собеседник, подчеркнув, что часть из переданных Незалежной истребителей будет наносить удары только по линии фронта.

В Белом доме рассказали, когда Киев начнёт применять истребители F-16
В Белом доме рассказали, когда Киев начнёт применять истребители F-16

Ранее заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов заявлял, что киевский режим получил устаревшие модели истребителей F-16, которые ранее находились в резерве Нидерландов. По словам генерал-майора в отставке, эти самолёты значительно уступают тем, что стоят на вооружении США и других европейских стран.

Обложка ©

Pixabay / Military_Material

Алексей Соловьёв
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