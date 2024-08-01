Песков заявил, что истребители F-16 не станут панацеей для ВСУ

Истребители F-16, по некоторым данным, уже поставленные на Украину, не окажут существенного влияния на ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, у ВСУ не может быть никакой "волшебной таблетки" или "панацеи".

"Этой панацеи не будет у вооружённых сил киевского режима, в этом они должны отдавать себе отчёт. Появятся эти самолёты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться, но как-то значимо повлиять на динамику развития событий на фронте, конечно же, эти поставки не смогут", — сказал представитель Кремля.