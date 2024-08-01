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1 августа, 09:51

Песков заявил, что истребители F-16 не станут панацеей для ВСУ

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Истребители F-16, по некоторым данным, уже поставленные на Украину, не окажут существенного влияния на ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, у ВСУ не может быть никакой "волшебной таблетки" или "панацеи".

"Этой панацеи не будет у вооружённых сил киевского режима, в этом они должны отдавать себе отчёт. Появятся эти самолёты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться, но как-то значимо повлиять на динамику развития событий на фронте, конечно же, эти поставки не смогут", — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в Кремле не видели официальных заявлений о прибытии истребителей на Украину. На данный момент, указал он, об это говорят лишь "источники".

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Напомним, агенство Bloomberg сообщило о прибытии первых F-16 на Украину, причём их число "невелико". Позднее появилась информация, что борты поставила Нидерланды, и их шесть. Уже появилось фото, как утверждалось, пролёта истребителя над Львовом. Тем временем в Киеве отказались комментировать данную информацию. The Telegraph же пишет, что самолёты уже прошли крещение в боевых условиях.

Александр Юнашев
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