Песков заявил, что истребители F-16 не станут панацеей для ВСУ
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Истребители F-16, по некоторым данным, уже поставленные на Украину, не окажут существенного влияния на ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, у ВСУ не может быть никакой "волшебной таблетки" или "панацеи".
"Этой панацеи не будет у вооружённых сил киевского режима, в этом они должны отдавать себе отчёт. Появятся эти самолёты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться, но как-то значимо повлиять на динамику развития событий на фронте, конечно же, эти поставки не смогут", — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что в Кремле не видели официальных заявлений о прибытии истребителей на Украину. На данный момент, указал он, об это говорят лишь "источники".
Напомним, агенство Bloomberg сообщило о прибытии первых F-16 на Украину, причём их число "невелико". Позднее появилась информация, что борты поставила Нидерланды, и их шесть. Уже появилось фото, как утверждалось, пролёта истребителя над Львовом. Тем временем в Киеве отказались комментировать данную информацию. The Telegraph же пишет, что самолёты уже прошли крещение в боевых условиях.