ВСУ опробовали поставленные F-16 как ПВО, утверждают СМИ

Украинские пилоты совершили первые боевые вылеты на истребителях F-16. Об этом сообщает британская газета The Telegraph .

"Украина выполнила свои первые боевые вылеты на F-16", — указано в статье.

По информации издания, истребители пока использовались якобы в качестве "средств противовоздушной обороны (ПВО)". При этом официальный представитель Воздушных сил Украины (ВС) не стал этого отрицать или подтверждать.