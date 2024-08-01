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1 августа, 08:54

ВСУ опробовали поставленные F-16 как ПВО, утверждают СМИ

The Telegraph: Пилоты ВСУ совершили первые боевые вылеты на истребителях F-16

Истребители F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Истребители F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Украинские пилоты совершили первые боевые вылеты на истребителях F-16. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

"Украина выполнила свои первые боевые вылеты на F-16", — указано в статье.

По информации издания, истребители пока использовались якобы в качестве "средств противовоздушной обороны (ПВО)". При этом официальный представитель Воздушных сил Украины (ВС) не стал этого отрицать или подтверждать.

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Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что на Украину прибыли первые истребители F-16. По его данным, число техники "невелико". Также отмечается, что пока не ясно, способны ли украинские пилоты, которых тренировали на Западе, немедленно приступить к использованию боевых самолётов, или им потребуется больше времени. Позже появилась информация, что Украина получила от Нидерландов шесть истребителей F-16. Киев тем временем отказался комментировать сообщения о получении истребителей.

Дарья Нарыкова
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