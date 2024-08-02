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2 августа, 13:54

Военэксперт объяснил, почему F-16 для ВСУ бесполезны

Военэксперт Баранец: У ВСУ нет нужного числа лётчиков для управления F-16

Американские истребители F-16, которые запросил Владимир Зеленский для ВСУ, действительно являются серьёзной угрозой. Однако на данный момент управлять этими самолётами некому. Такую уверенность выразил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с РИА "ФедералПресс".

Для того чтобы истребители могли подниматься в воздух и выполнять боевые задачи, требуются не только подготовленные пилоты, но и технические специалисты, которых у ВСУ нет.

"На каждый самолёт не меньше 50 человек. Это значит, что на аэродромах, где будут базироваться F-16, должна быть полноценная техническая служба", — заявил Баранец.

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Также украинцы столкнутся с проблемой поставки топлива. Эксперт подчеркнул, что у F-16 специальное авиационное горючее. Украинское им не подойдёт.

"Мы не будем смотреть, как эшелоны с топливом идут до того же Хмельницкого", — заключил полковник.

О том, что у ВСУ нет нужного числа обученных пилотов для F-16, ранее заявили и в США. Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило о прибытии первых F-16 на Украину, отметив, что их число "невелико". Позднее появилась информация, что борта Киеву поставили Нидерланды и их шесть. Уже появилось фото, как утверждалось, пролёта истребителя над Львовом.

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Wikipedia

Алёна Зиновьева
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