Военэксперт объяснил, почему F-16 для ВСУ бесполезны

Американские истребители F-16, которые запросил Владимир Зеленский для ВСУ, действительно являются серьёзной угрозой. Однако на данный момент управлять этими самолётами некому. Такую уверенность выразил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с РИА "ФедералПресс".

Для того чтобы истребители могли подниматься в воздух и выполнять боевые задачи, требуются не только подготовленные пилоты, но и технические специалисты, которых у ВСУ нет.

"На каждый самолёт не меньше 50 человек. Это значит, что на аэродромах, где будут базироваться F-16, должна быть полноценная техническая служба", — заявил Баранец.

Также украинцы столкнутся с проблемой поставки топлива. Эксперт подчеркнул, что у F-16 специальное авиационное горючее. Украинское им не подойдёт.