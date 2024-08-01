"Немедленно": Полковник объяснил, что Россия сделает с первыми F-16 на Украине

Российские военные ударят по тем аэродромам, где будут находиться первые поставленные киевскому режиму американские истребители F-16. Об этом в беседе с РИА "ФедералПресс" заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Собеседник информагентства сообщил, что эти самолёты действительно являются серьёзной угрозой, но здесь всё зависит от выучки лётчиков, которых на Украине не так уж и много. Он подчеркнул, что данные боевые машины представляют собой тактические цели для военнослужащих Вооружённых сил РФ в зоне проведения специальной военной операции.

"Как только разведка подлинно установит, где они находятся, по тем аэродромам будут нанесены ракетно-бомбовые удары. Немедленно", — рассказал Баранец.