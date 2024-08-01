"Немедленно": Полковник объяснил, что Россия сделает с первыми F-16 на Украине
Полковник Баранец: ВС РФ ударят по аэродромам с первыми F-16 на Украине
Российские военные ударят по тем аэродромам, где будут находиться первые поставленные киевскому режиму американские истребители F-16. Об этом в беседе с РИА "ФедералПресс" заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.
Собеседник информагентства сообщил, что эти самолёты действительно являются серьёзной угрозой, но здесь всё зависит от выучки лётчиков, которых на Украине не так уж и много. Он подчеркнул, что данные боевые машины представляют собой тактические цели для военнослужащих Вооружённых сил РФ в зоне проведения специальной военной операции.
"Как только разведка подлинно установит, где они находятся, по тем аэродромам будут нанесены ракетно-бомбовые удары. Немедленно", — рассказал Баранец.
Помимо этого военный эксперт подчеркнул, что бойцы ВС РФ в последние месяцы прицеливались по аэродромам в Староконстантинове и Миргороде, где могут разместиться эти самолёты. Специалист отметил, что уцелевшие после российских ударов истребители всё равно будут представлять опасность и выполнять боевые задания, поэтому Россия готовится к этому и будет им мешать.
Напомним, накануне, 31 июля, некоторые зарубежные издания сообщили о прибытии первых F-16 на Украину, отметив, что их число "невелико". Впоследствии появились сведения, что боевые машины киевскому режиму поставили Нидерланды, и их шесть. Украинские власти не стали комментировать эти сообщения.
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