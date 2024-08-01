"Путину понравится": В Британии напомнили о грозной российской ПВО после отправки на Украину F-16

Переданные ВСУ истребители F-16 столкнутся с серьёзным противником, который имеет достаточно развитые системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в четверг, 1 августа, пишет телеканал Sky News.

"Возможно, российскому лидеру Владимиру Путину понравится картина с уничтоженными F-16 из государств НАТО. Украинским F-16 будут противостоять грозные российские мобильные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и С-400, которые способны одновременно поражать множество самолётов в воздухе", — отмечает британский телеканал.

По мнению автора статьи, американские истребители достаточно уязвимы в случае ракетных ударов по аэродромам. В материале подчёркивается, что эти воздушные суда получится ликвидировать с помощью дальнобойных артиллерийских систем.