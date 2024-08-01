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1 августа, 15:43

"Путину понравится": В Британии напомнили о грозной российской ПВО после отправки на Украину F-16

Sky News: Переданные ВСУ F-16 столкнутся с противостоянием систем С-300 и С-400

Переданные ВСУ истребители F-16 столкнутся с серьёзным противником, который имеет достаточно развитые системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в четверг, 1 августа, пишет телеканал Sky News.

"Возможно, российскому лидеру Владимиру Путину понравится картина с уничтоженными F-16 из государств НАТО. Украинским F-16 будут противостоять грозные российские мобильные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и С-400, которые способны одновременно поражать множество самолётов в воздухе", — отмечает британский телеканал.

По мнению автора статьи, американские истребители достаточно уязвимы в случае ракетных ударов по аэродромам. В материале подчёркивается, что эти воздушные суда получится ликвидировать с помощью дальнобойных артиллерийских систем.

При этом самой большой опасностью для F-16 британский обозреватель называет российский многоцелевой истребитель Су-35. Дело в том, что он имеет радар дальнего действия, с помощью которого может отслеживать и затем поражать до восьми целей за один раз.

В США объяснили, почему Киеву не видать много истребителей F-16
В США объяснили, почему Киеву не видать много истребителей F-16

Напомним, накануне агентство Bloomberg заявило о прибытии первых F-16 на Украину, указав, что их число "невелико". Позже стало известно, что самолёты Киеву поставили Нидерланды, и их шесть. Уже появилось фото, как утверждалось, пролёта истребителя в районе Львова. В Киеве отказались комментировать данную информацию. При этом The Telegraph пишет, что самолёты уже прошли крещение в боевых условиях. В Кремле же подчеркнули, что F-16 не станут панацеей для ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alan David Staats

Никита Осипов
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