Переданные ВСУ истребители F-16 не выдержали сравнения с российскими самолётами Полковник Литовкин напомнил, что переданные Киеву F-16 уступают нашим самолётам 2 августа, 15:52 На Украину отправлены первые F-16. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Полученные украинской стороной американские истребители F-16 не выдерживают никакого сравнения с российскими военными самолётами. Об этом Life.ru рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

F-16 — это однодвигательный самолёт, наши истребители все двухдвигательные. Это говорит о том, что F-16 может поднимать на борт меньше боеприпасов, чем наши. Кроме того, у него нет изменяемого вектора тяги, а у нас есть Виктор Литовкин Военный обозреватель

Эксперт пояснил, что для совершения манёвра F-16 требуется чуть ли не полнеба, тогда как российские истребители легко разворачиваются практически на одном месте благодаря изменяемому вектору тяги. Такие "пируэты" нужны нашим самолётам, чтобы стремительно уходить от вражеской ракеты, отметил Литовкин. Радар у F-16 "видит" только на коротком расстоянии, а сама основа самолёта разработана ещё в 80-х годах, несмотря на последующую модернизацию, продолжил специалист.

"Я уже не говорю о том, что этому самолёту нужна система обслуживания на земле. Не просто взлётно-посадочная полоса, но ему нужен завод по обслуживанию технико-эксплуатационной части так называемый, который будет готовить этот самолёт к вылету и обслуживать после возвращения", — добавил полковник.

Он также напомнил, что для обслуживания истребителя потребуется глубокое знание английского языка, на котором составлены все его инструкции и технологические карты. И, наконец, для полётов F-16 потребуются специальные вышки с локаторами, цеха по очистке авиакеросина и сотрудники для всех этих процессов на аэродроме. Однако на Украине сейчас туго с профессионалами, тем более в сфере военной авиации, подытожил эксперт.