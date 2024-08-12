Пожар на Запорожской АЭС ликвидирован
Пожарные МЧС ликвидировали возгорание градирни Запорожской АЭС
Пожар на Запорожской атомной электростанции полностью ликвидирован. Об этом сообщило управление МЧС по региону.
"Пожар ликвидирован. Радиационный фон вокруг АЭС г. Энергодар в норме. Пострадавших нет", — рассказали в ведомстве.
Напомним, что ВСУ нанесли удар по Энергодару 11 августа. В результате обстрела произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Радиационный фон вокруг АЭС и города в норме. После удара на станции произошёл пожар. Известно, что станция была атакована ВСУ дроном-камикадзе, который был запущен из города Никополя. Звуки взрывов слышали эксперты агенства МАГАТЭ, находящиеся на станции. Госкорпорация "Росатом" квалифицировала удар ВСУ по градирне Запорожской АЭС как акт ядерного терроризма.