Канцлер Австрии Карл Нехаммер выразил серьёзное беспокойство в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции, который произошёл в воскресенье. Он отметил, что атаки на ядерные объекты крайне опасны и указал на необходимость переговоров.

При этом он не стал упоминать, что обстрел был произведён вооружёнными силами Украины. По его мнению, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы, необходимо сосредоточиться на деэскалации конфликта и поиске путей для диалога. Политик призвал международное сообщество поддерживать усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в обеспечении безопасности ядерных объектов.