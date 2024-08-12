Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 01:36

В Австрии призвали к переговорам после атаки на ЗАЭС

Канцлер Нехаммер: Деэскалация и переговоры необходимы после инцидента на ЗАЭС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выразил серьёзное беспокойство в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции, который произошёл в воскресенье. Он отметил, что атаки на ядерные объекты крайне опасны и указал на необходимость переговоров.

При этом он не стал упоминать, что обстрел был произведён вооружёнными силами Украины. По его мнению, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы, необходимо сосредоточиться на деэскалации конфликта и поиске путей для диалога. Политик призвал международное сообщество поддерживать усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в обеспечении безопасности ядерных объектов.

Балицкий: Опасности для Энергодара и Запорожья из-за удара ВСУ по ЗАЭС нет
Балицкий: Опасности для Энергодара и Запорожья из-за удара ВСУ по ЗАЭС нет

Напомним, что ВСУ нанесли удар по Энергодару 11 августа. В результате обстрела произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Радиационный фон вокруг АЭС и города в норме. После удара на станции произошёл пожар, он локализован. Известно, что станция была атакована ВСУ дроном-камикадзе, который был запущен из города Никополя. Звуки взрывов слышали эксперты агенства МАГАТЭ, находящиеся на станции. Госкорпорация "Росатом" квалифицировала удар ВСУ по градирне Запорожской АЭС как акт ядерного терроризма.

Обложка ©

Telegram / ЗАЭС. Официально

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Запорожская АЭС
  • Карл Нехаммер
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров