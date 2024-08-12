В Австрии призвали к переговорам после атаки на ЗАЭС
Канцлер Нехаммер: Деэскалация и переговоры необходимы после инцидента на ЗАЭС
Канцлер Австрии Карл Нехаммер выразил серьёзное беспокойство в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции, который произошёл в воскресенье. Он отметил, что атаки на ядерные объекты крайне опасны и указал на необходимость переговоров.
При этом он не стал упоминать, что обстрел был произведён вооружёнными силами Украины. По его мнению, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы, необходимо сосредоточиться на деэскалации конфликта и поиске путей для диалога. Политик призвал международное сообщество поддерживать усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в обеспечении безопасности ядерных объектов.
Напомним, что ВСУ нанесли удар по Энергодару 11 августа. В результате обстрела произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Радиационный фон вокруг АЭС и города в норме. После удара на станции произошёл пожар, он локализован. Известно, что станция была атакована ВСУ дроном-камикадзе, который был запущен из города Никополя. Звуки взрывов слышали эксперты агенства МАГАТЭ, находящиеся на станции. Госкорпорация "Росатом" квалифицировала удар ВСУ по градирне Запорожской АЭС как акт ядерного терроризма.
Telegram / ЗАЭС. Официально