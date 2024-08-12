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11 августа, 23:04

Балицкий: Опасности для Энергодара и Запорожья из-за удара ВСУ по ЗАЭС нет

Опасности для Запорожской области нет. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Опасности для Запорожской области нет. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Опасности для Энергодара и Запорожской области из-за удара ВСУ по ЗАЭС нет. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

"Хочу всех заверить, что никакой опасности для Энергодара и всей области нет. Был принят ряд решений, которые сегодня позволяют нам безопасно работать в Запорожской области и вовремя устранять все сложности, создаваемые для нас противником", — написал чиновник в телеграм-канале.

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Напомним, что ВСУ нанесли удар по Энергодару 11 августа. В результате обстрела произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Радиационный фон вокруг АЭС и города в норме. После удара на станции произошёл пожар, он локализован. Известно, что станция была атакована ВСУ дроном-камикадзе, который был запущен из города Никополя. Звуки взрывов слышали эксперты агенства МАГАТЭ, находящиеся на станции. Госкорпорация "Росатом" квалифицировала удар ВСУ по градирне Запорожской АЭС как акт ядерного терроризма.

Кирилл Сосновских
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