Балицкий: Опасности для Энергодара и Запорожья из-за удара ВСУ по ЗАЭС нет

Опасности для Энергодара и Запорожской области из-за удара ВСУ по ЗАЭС нет. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

"Хочу всех заверить, что никакой опасности для Энергодара и всей области нет. Был принят ряд решений, которые сегодня позволяют нам безопасно работать в Запорожской области и вовремя устранять все сложности, создаваемые для нас противником", — написал чиновник в телеграм-канале.