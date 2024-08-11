"Где Рафаэль Гросси?": Захарова разнесла МАГАТЭ после обстрела ЗАЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии реакции МАГАТЭ после обстрела Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), Вооружёнными силами Украины. Соответствующим мнением она поделилась в своём телеграм-канале.

"Где Рафаэль Гросси и всё МАГАТЭ? Где хоть какая-то имитация работы этой ооновской структуры на данном критическом направлении", — заявила дипломат.

Помимо этого, она подчеркнула, что киевский режим под руководством коллективного Запада уничтожил свою страну, угробил народ Украины, а также подорвал мировую энергетическую и продовольственную безопасность. Теперь, как отметила Захарова, украинские власти принялись за ядерный террор континента.