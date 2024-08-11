Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 20:34

После обстрела ВСУ на ЗАЭС разгорелся пожар

После обстрела ВСУ на ЗАЭС разгорелся пожар, на работе станции это не сказалось

Официальные представители Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) заявили о начавшемся после обстрела Вооружённых сил Украины пожаре. Как говорится в официальном телеграм-канале ЗАЭС, на месте инцидента в настоящее время работают сотрудники МЧС, которые ликвидируют очаги возгорания.

"На работе станции возгорание никак не сказалось. ЗАЭС работает штатно. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов", — указано в заявлении.

Помимо этого, специалисты сообщили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации станции не зафиксировано. Также они отметили, что радиационный фон в норме. К настоящему моменту возгорание локализовано.

"Где Рафаэль Гросси?": Захарова разнесла МАГАТЭ после обстрела ЗАЭС
"Где Рафаэль Гросси?": Захарова разнесла МАГАТЭ после обстрела ЗАЭС

Ранее Life.ru писал, что после нанесённых киевским режимом ударов по Энергодару инфраструктура ЗАЭС получила серьёзные повреждения. Такие сильные разрушения зафиксированы впервые за всё время обстрелов со стороны украинской армии.

Обложка ©

ЗАЭС Официально

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров