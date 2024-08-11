После обстрела ВСУ на ЗАЭС разгорелся пожар
После обстрела ВСУ на ЗАЭС разгорелся пожар, на работе станции это не сказалось
Официальные представители Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) заявили о начавшемся после обстрела Вооружённых сил Украины пожаре. Как говорится в официальном телеграм-канале ЗАЭС, на месте инцидента в настоящее время работают сотрудники МЧС, которые ликвидируют очаги возгорания.
"На работе станции возгорание никак не сказалось. ЗАЭС работает штатно. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов", — указано в заявлении.
Помимо этого, специалисты сообщили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации станции не зафиксировано. Также они отметили, что радиационный фон в норме. К настоящему моменту возгорание локализовано.
Ранее Life.ru писал, что после нанесённых киевским режимом ударов по Энергодару инфраструктура ЗАЭС получила серьёзные повреждения. Такие сильные разрушения зафиксированы впервые за всё время обстрелов со стороны украинской армии.