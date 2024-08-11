После обстрела ВСУ на ЗАЭС разгорелся пожар

Официальные представители Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) заявили о начавшемся после обстрела Вооружённых сил Украины пожаре. Как говорится в официальном телеграм-канале ЗАЭС, на месте инцидента в настоящее время работают сотрудники МЧС, которые ликвидируют очаги возгорания.

"На работе станции возгорание никак не сказалось. ЗАЭС работает штатно. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов", — указано в заявлении.

Помимо этого, специалисты сообщили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации станции не зафиксировано. Также они отметили, что радиационный фон в норме. К настоящему моменту возгорание локализовано.