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11 августа, 20:20

Инфраструктура ЗАЭС после удара ВСУ впервые получила серьёзные повреждения

После нанесённых киевским режимом ударов по Энергодару инфраструктура Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) получила серьёзные повреждения. Как заявила в беседе с ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, такое зафиксировано впервые за всё время обстрелов со стороны украинской армии.

"Инфраструктура Запорожской атомной электростанции впервые получила серьёзные повреждения в результате удара ВСУ", — рассказала собеседница информагентства.

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Напомним, что ВСУ нанесли удар по Энергодару 11 августа. В результате обстрела произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Радиационный фон вокруг АЭС и города в норме.

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Telegram / ЗАЭС. Официально

Алексей Соловьёв
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