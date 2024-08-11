Инфраструктура ЗАЭС после удара ВСУ впервые получила серьёзные повреждения

После нанесённых киевским режимом ударов по Энергодару инфраструктура Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) получила серьёзные повреждения. Как заявила в беседе с ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, такое зафиксировано впервые за всё время обстрелов со стороны украинской армии.