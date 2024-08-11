Инфраструктура ЗАЭС после удара ВСУ впервые получила серьёзные повреждения
После нанесённых киевским режимом ударов по Энергодару инфраструктура Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) получила серьёзные повреждения. Как заявила в беседе с ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, такое зафиксировано впервые за всё время обстрелов со стороны украинской армии.
"Инфраструктура Запорожской атомной электростанции впервые получила серьёзные повреждения в результате удара ВСУ", — рассказала собеседница информагентства.
Напомним, что ВСУ нанесли удар по Энергодару 11 августа. В результате обстрела произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Радиационный фон вокруг АЭС и города в норме.
Telegram / ЗАЭС. Официально