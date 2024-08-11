Эксперты МАГАТЭ слышали звуки взрывов на Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) слышали звуки взрывов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как указано в публикации организации в социальной сети Х, специалисты также видели темный дым в северной части ЗАЭС.

"Эксперты МАГАТЭ увидели густой тёмный дым, исходящий из северной части ЗАЭС, до этого вечером прозвучало несколько взрывов. ЗАЭС сообщила команде о предположительной атаке дрона на одну из градирен на объекте. О последствиях для ядерной безопасности не сообщалось", — говорится в сообщении.