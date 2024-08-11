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11 августа, 20:55

Эксперты МАГАТЭ слышали звуки взрывов на Запорожской АЭС

МАГАТЭ: Эксперты агентства слышали звуки взрывов и видели дым на Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) слышали звуки взрывов на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как указано в публикации организации в социальной сети Х, специалисты также видели темный дым в северной части ЗАЭС.

"Эксперты МАГАТЭ увидели густой тёмный дым, исходящий из северной части ЗАЭС, до этого вечером прозвучало несколько взрывов. ЗАЭС сообщила команде о предположительной атаке дрона на одну из градирен на объекте. О последствиях для ядерной безопасности не сообщалось", — говорится в сообщении.

Инфраструктура ЗАЭС после удара ВСУ впервые получила серьёзные повреждения
Инфраструктура ЗАЭС после удара ВСУ впервые получила серьёзные повреждения

Напомним, что ВСУ нанесли удар по Энергодару 11 августа. В результате обстрела произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Радиационный фон вокруг АЭС и города в норме. После удара на станции произошёл пожар, он локализован. Известно, что станция была атакована ВСУ дроном-камикадзе, который был запущен из города Никополя.

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Telegram / ЗАЭС. Официально

Алексей Соловьёв
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