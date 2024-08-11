"Прекрасно видел куда бьёт": Рогов раскрыл подробности удара ВСУ по Запорожской АЭС
Рогов: ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС, запустив дрон-камикадзе из Никополя
Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов раскрыл подробности удара ВСУ по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), который произошёл вечером 11 августа. Как заявил общественник в своём телеграм-канале, украинские военные атаковали станцию дроном-камикадзе из города Никополя.
"По предварительным данным, дрон, которым боевики ВСУ ударили по ЗАЭС, был запущен из города Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем режима Зеленского", — написал Рогов.
По его словам, оператор беспилотного летательного аппарата "прекрасно видел куда бьёт", а это был целенаправленный и осознанный удар. Он также подчеркнул, что это очередной пример проявления ядерного терроризма, в котором так преуспел киевский режим при поддержке Запада.
Ранее Life.ru писал, что после нанесённых украинскими войсками ударов инфраструктура ЗАЭС получила серьёзные повреждения. Помимо этого, сообщалось, что на станции разгорелся пожар, но на работу объекта это никак не повлияло. В настоящий момент он локализован.
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