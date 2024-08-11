"Прекрасно видел куда бьёт": Рогов раскрыл подробности удара ВСУ по Запорожской АЭС

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов раскрыл подробности удара ВСУ по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), который произошёл вечером 11 августа. Как заявил общественник в своём телеграм-канале, украинские военные атаковали станцию дроном-камикадзе из города Никополя.

"По предварительным данным, дрон, которым боевики ВСУ ударили по ЗАЭС, был запущен из города Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем режима Зеленского", — написал Рогов.

По его словам, оператор беспилотного летательного аппарата "прекрасно видел куда бьёт", а это был целенаправленный и осознанный удар. Он также подчеркнул, что это очередной пример проявления ядерного терроризма, в котором так преуспел киевский режим при поддержке Запада.