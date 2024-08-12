"Росатом" назвал удары ВСУ по ЗАЭС ядерным терроризмом
"Росатом": Удар ВСУ по градирне ЗАЭС является фактом ядерного терроризма
Градирня Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) серьёзно повреждена посла атаки со стороны ВСУ. Как заявили представители госкорпорации "Росатом", удар по станции является фактом ядерного терроризма.
Журналистам сообщили, что нанесённый ВСУ удар пришёлся по одной из двух градирен Запорожской АЭС. Она была атакована двумя прямыми ударами украинских БПЛА. После этого возник пожар, который был оперативно потушен. Вместе с этим сообщается, что внутренним конструкциям градирни был нанесен серьёзный ущерб, угрозу обрушения оценят специалисты.
"Удар был нанесён по оборудованию АЭС, главной задачей которого является охлаждение воды в режиме нормальной эксплуатации станции. Таким образом, данное событие можно характеризовать, как факт ядерного терроризма со стороны украинских властей", — заявили в "Росатоме".
Напомним, что ВСУ нанесли удар по Энергодару 11 августа. В результате обстрела произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Радиационный фон вокруг АЭС и города в норме. После удара на станции произошёл пожар, он локализован. Известно, что станция была атакована ВСУ дроном-камикадзе, который был запущен из города Никополя. Звуки взрывов слышали эксперты агенства МАГАТЭ, находящиеся на станции.
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