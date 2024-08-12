"Росатом" назвал удары ВСУ по ЗАЭС ядерным терроризмом

Журналистам сообщили, что нанесённый ВСУ удар пришёлся по одной из двух градирен Запорожской АЭС. Она была атакована двумя прямыми ударами украинских БПЛА. После этого возник пожар, который был оперативно потушен. Вместе с этим сообщается, что внутренним конструкциям градирни был нанесен серьёзный ущерб, угрозу обрушения оценят специалисты.