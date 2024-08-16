Вооружённые силы Украины могут нанести удары по атомным электростанциям в запорожском Энергодаре и курском Курчатове. Ядерные провокации нужны Киеву, чтобы обвинить Россию в якобы самообстреле с целью задействовать против Незалежной оружие массового поражения. Тревожной информацией с сотрудниками УВД ВГА Харьковской области поделились допрошенные военнопленные ВСУ из 82-й ОДШБ.