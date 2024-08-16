Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 19:36

Раскрыты планы Киева с ядерной провокацией на двух АЭС для обвинений России

Киев хочет ударить по Запорожской и Курской АЭС с целью обвинить Россию

Вооружённые силы Украины могут нанести удары по атомным электростанциям в запорожском Энергодаре и курском Курчатове. Ядерные провокации нужны Киеву, чтобы обвинить Россию в якобы самообстреле с целью задействовать против Незалежной оружие массового поражения. Тревожной информацией с сотрудниками УВД ВГА Харьковской области поделились допрошенные военнопленные ВСУ из 82-й ОДШБ.

"Киевским режимом получена команда максимально поднять градус эскалации", — предупредили в пресс-службе Управления.

Источники в силовых ведомствах сообщили РИА "Новости", что для реализации задуманного Украина хочет использовать боеголовки с радиоактивным веществом. Координацией планируемой атаки займутся спецслужбы Запада, преимущественно Британия, поделились с агентством информированные подпольщики.

SHAMAN выложил фото с Запорожской АЭС
SHAMAN выложил фото с Запорожской АЭС

Напомним, что один из прошлых ударов ВСУ по Запорожской АЭС спровоцировал возгорание в охладительной башне станции. Важнейший элемент энергообъекта атаковали с использованием дрона-камикадзе. Пострадавшую градирню могут отремонтировать или даже снести — всё зависит от решения руководства станции и вердикта МАГАТЭ.

Обложка ©

Telegram / ЗАЭС. Официально

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Запорожская АЭС
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров