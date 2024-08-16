Раскрыты планы Киева с ядерной провокацией на двух АЭС для обвинений России
Киев хочет ударить по Запорожской и Курской АЭС с целью обвинить Россию
Вооружённые силы Украины могут нанести удары по атомным электростанциям в запорожском Энергодаре и курском Курчатове. Ядерные провокации нужны Киеву, чтобы обвинить Россию в якобы самообстреле с целью задействовать против Незалежной оружие массового поражения. Тревожной информацией с сотрудниками УВД ВГА Харьковской области поделились допрошенные военнопленные ВСУ из 82-й ОДШБ.
"Киевским режимом получена команда максимально поднять градус эскалации", — предупредили в пресс-службе Управления.
Источники в силовых ведомствах сообщили РИА "Новости", что для реализации задуманного Украина хочет использовать боеголовки с радиоактивным веществом. Координацией планируемой атаки займутся спецслужбы Запада, преимущественно Британия, поделились с агентством информированные подпольщики.
Напомним, что один из прошлых ударов ВСУ по Запорожской АЭС спровоцировал возгорание в охладительной башне станции. Важнейший элемент энергообъекта атаковали с использованием дрона-камикадзе. Пострадавшую градирню могут отремонтировать или даже снести — всё зависит от решения руководства станции и вердикта МАГАТЭ.
Telegram / ЗАЭС. Официально