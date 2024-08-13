Экспертам МАГАТЭ повторно показали сожжённую ВСУшниками охладительную башню Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ уже во второй раз посетили градирню (охладительную башню) на Запорожской атомной электростанции, которая полностью выгорела изнутри из-за недавних атак ВСУ. Об этом сообщила 13 августа пресс-служба предприятия в официальном Telegram-канале ЗАЭС. Наблюдателям также показали разрушенные в результате пожара сепарационные устройства.

"Для этого они поднялись на площадку обслуживания градирни, находящуюся на высоте 15 метров", — рассказали представители предприятия.