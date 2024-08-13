Экспертам МАГАТЭ повторно показали сожжённую ВСУшниками охладительную башню Запорожской АЭС
Эксперты МАГАТЭ во второй раз посетили выгоревшую градирню Запорожской АЭС
Обложка © ЗАЭС. Официально
Эксперты МАГАТЭ уже во второй раз посетили градирню (охладительную башню) на Запорожской атомной электростанции, которая полностью выгорела изнутри из-за недавних атак ВСУ. Об этом сообщила 13 августа пресс-служба предприятия в официальном Telegram-канале ЗАЭС. Наблюдателям также показали разрушенные в результате пожара сепарационные устройства.
"Для этого они поднялись на площадку обслуживания градирни, находящуюся на высоте 15 метров", — рассказали представители предприятия.
О выводах, к которому пришли члены наблюдательной группы от МАГАТЭ, не сообщается. После прошлого визита организация отчиталась, что определить причины пожара на ЗАЭС якобы не представляется возможным.
Напомним, что буквально на днях, 11 августа, Вооружённые силы Украины сновал обстреляли Запорожскую АЭС. Киевский режим использовал дрон-камикадзе, который взлетел из Никополя. В результате ударов на охладительных системах станции произошло возгорание, его оперативно потушили.