Охладительная башня Запорожской АЭС выгорела изнутри из-за обстрелов ВСУ

Градирня на Запорожской атомной электростанции выгорела изнутри, но визуально её несущие конструкции не нарушены. Об этом сообщила журналистам 13 августа представитель предприятия Евгения Яшина.

Градирни — это специальные устройства для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха. Их ещё называют охладительными башнями.