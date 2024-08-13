Охладительная башня Запорожской АЭС выгорела изнутри из-за обстрелов ВСУ
Представитель ЗАЭС Яшина: Градирня станции выгорела изнутри, но визуально цела
Вид на Запорожскую атомную электростанцию. Обложка © Алексей Коновалов / ТАСС
Градирня на Запорожской атомной электростанции выгорела изнутри, но визуально её несущие конструкции не нарушены. Об этом сообщила журналистам 13 августа представитель предприятия Евгения Яшина.
Градирни — это специальные устройства для охлаждения большого количества воды посредством направленного потока воздуха. Их ещё называют охладительными башнями.
Представители атомной станции планируют восстановить повреждённую градирню, однако, как пишут РИА "Новости", специалистам предстоит провести полноценное обследование, чтобы исключить в конструкции наличие каких-либо невидимых нарушений.
Напомним, что буквально на днях, 11 августа, Вооружённые силы Украины сновал обстреляли Запорожскую АЭС. Киевский режим использовал дрон-камикадзе, который взлетел из Никополя. В результате ударов на охладительных системах станции произошло возгорание, его оперативно потушили. Также было известно, что инфраструктура ЗАЭС получила серьёзные повреждения.