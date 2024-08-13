Эксперты МАГАТЭ не смогли определить причины пожара на ЗАЭС
МАГАТЭ: Маловероятно, что источник пожара находился у основания градирни ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели оценку случившегося недавно инцидента на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В организации в связи с этим заявили, что считают маловероятным нахождение источника пожара на ЗАЭС у основания её градирни.
"На основании наблюдений команда пришла к выводу, что маловероятно, что основной источник пожара находился у основания градирни", — говорится в сообщении МАГАТЭ.
Напомним, 11 августа Вооружённые силы Украины обстреляли Запорожскую АЭС. В результате ударов на охладительных системах станции произошло возгорание, его оперативно потушили. Также было известно, что инфраструктура ЗАЭС получила серьёзные повреждения. Сообщалось, что киевский режим использовал дрон-камикадзе, который взлетел из Никополя. Представители госкорпорации "Росатом" впоследствии заявили, что удар по станции является фактом ядерного терроризма.
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