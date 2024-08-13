Эксперты МАГАТЭ не смогли определить причины пожара на ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели оценку случившегося недавно инцидента на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В организации в связи с этим заявили, что считают маловероятным нахождение источника пожара на ЗАЭС у основания её градирни.