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13 августа, 01:24

Эксперты МАГАТЭ не смогли определить причины пожара на ЗАЭС

МАГАТЭ: Маловероятно, что источник пожара находился у основания градирни ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели оценку случившегося недавно инцидента на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В организации в связи с этим заявили, что считают маловероятным нахождение источника пожара на ЗАЭС у основания её градирни.

"На основании наблюдений команда пришла к выводу, что маловероятно, что основной источник пожара находился у основания градирни", — говорится в сообщении МАГАТЭ.

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Напомним, 11 августа Вооружённые силы Украины обстреляли Запорожскую АЭС. В результате ударов на охладительных системах станции произошло возгорание, его оперативно потушили. Также было известно, что инфраструктура ЗАЭС получила серьёзные повреждения. Сообщалось, что киевский режим использовал дрон-камикадзе, который взлетел из Никополя. Представители госкорпорации "Росатом" впоследствии заявили, что удар по станции является фактом ядерного терроризма.

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Telegram / ЗАЭС. Официально

Алексей Соловьёв
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