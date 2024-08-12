Будет капремонт: Директор Запорожской АЭС показал последствия удара беспилотника ВСУ
"Mash на Донбассе" показал первое видео с попавшей под удар ВСУ градирней ЗАЭС
Появилось первое видео с градирней Запорожской АЭС, намедни ставшей целью украинского обстрела. Директор станции Юрий Черничук рассказал "Mash на Донбассе", что специалисты не выявили видимых повреждений несущих конструкций, однако окончательный ответ дадут лишь экспертов их сторонних организаций. Причём уже принято решение о проведении капитального ремонта.
Первое видео с последствиями атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Видео © "Mash на Донбассе"
Сам удар повредил сепарационные устройства. По словам директора, судя по характеру взрыва, к беспилотнику ВСУ было прикреплено ещё что-то — возможно, бутылка с горючим.
Напомним, 11 августа ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС. В результате ударов на охладительных системах станции произошло возгорание, его оперативно потушили. Установлено, что Киев использовал дрон-камикадзе, который взлетел из Никополя. В МАГАТЭ подчёркивают, что угрозы для станции нет, она продолжает работать в штатном режиме.