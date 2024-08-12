Будет капремонт: Директор Запорожской АЭС показал последствия удара беспилотника ВСУ

Появилось первое видео с градирней Запорожской АЭС, намедни ставшей целью украинского обстрела. Директор станции Юрий Черничук рассказал "Mash на Донбассе", что специалисты не выявили видимых повреждений несущих конструкций, однако окончательный ответ дадут лишь экспертов их сторонних организаций. Причём уже принято решение о проведении капитального ремонта.