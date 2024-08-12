Гросси: Опасность для ЗАЭС после её поражения беспилотником отсутствует
Вид на Запорожскую АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
На Запорожской АЭС нет угрозы ядерной безопасности после удара со стороны ВСУ. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Впрочем, в своей речи он не упомянул, кто именно наносил удары по станции.
"Эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и увеличивают риск ядерной аварии. Они должны остановиться сейчас", — сказал Гросси.
Гросси уверен, что любые атаки, направленные на ЗАЭС, являются нарушением "пяти конкретных принципов защиты объекта", которые прописал Совбез ООН ещё в 2023 году. В своде правил: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжёлые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
Напомним, что украинские войска нанесли удар по Энергодару 11 августа. В результате обстрела случилось возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Радиационный фон вокруг АЭС остаётся стабильным. На станции разгорелся пожар, он уже ликвидирован. Станция была атакована дроном-камикадзе ВСУ, который был запущен из Никополя. Звуки взрывов слышали сотрудники агенства МАГАТЭ, находящиеся на станции. Госкорпорация "Росатом" расценила удар ВСУ по градирне Запорожской АЭС как акт ядерного терроризма.