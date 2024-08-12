Гросси: Опасность для ЗАЭС после её поражения беспилотником отсутствует

На Запорожской АЭС нет угрозы ядерной безопасности после удара со стороны ВСУ. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Впрочем, в своей речи он не упомянул, кто именно наносил удары по станции.

"Эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и увеличивают риск ядерной аварии. Они должны остановиться сейчас", — сказал Гросси.