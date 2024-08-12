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12 августа, 05:32

Гросси: Опасность для ЗАЭС после её поражения беспилотником отсутствует

Вид на Запорожскую АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Вид на Запорожскую АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

На Запорожской АЭС нет угрозы ядерной безопасности после удара со стороны ВСУ. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Впрочем, в своей речи он не упомянул, кто именно наносил удары по станции.

"Эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и увеличивают риск ядерной аварии. Они должны остановиться сейчас", — сказал Гросси.

Гросси уверен, что любые атаки, направленные на ЗАЭС, являются нарушением "пяти конкретных принципов защиты объекта", которые прописал Совбез ООН ещё в 2023 году. В своде правил: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжёлые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.

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Напомним, что украинские войска нанесли удар по Энергодару 11 августа. В результате обстрела случилось возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС. Радиационный фон вокруг АЭС остаётся стабильным. На станции разгорелся пожар, он уже ликвидирован. Станция была атакована дроном-камикадзе ВСУ, который был запущен из Никополя. Звуки взрывов слышали сотрудники агенства МАГАТЭ, находящиеся на станции. Госкорпорация "Росатом" расценила удар ВСУ по градирне Запорожской АЭС как акт ядерного терроризма.

Николай Рюмин
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