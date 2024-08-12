"Останавливаться не планируют": В атаке на Запорожскую АЭС нашли западный след
Политолог Дудчак: Запад планировал удар по ЗАЭС, рассчитывая на любую выгоду
Постамент перед Запорожской АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
Запад спланировал атаку на Запорожскую АЭС и исполнил её руками киевского режима, заявил Life.ru политолог Александр Дудчак. По его словам, недружественные РФ страны имеют интересную тактику — извлечение выгоды при любом развитии событий. И в зависимости от исхода удара по станции, дальнейшие действия недругов могли быть разными.
В принципе, они и раньше наносили эти удары [по ЗАЭС] и не планируют, судя по всему, останавливаться. И как всегда мы видим беззубую "слепоглухонемую" позицию [главы МАГАТЭ] Гросси. Уважаемый Рафаэль опять не может понять, так кто ж это бьет по Запорожской атомной станции? Удивительная позиция международного агентства атомной энергетики
По словам эксперта, Западу плевать на миллионы людей, оставшихся под властью Киева. И он уже добился эффекта от атаки по ЗАЭС, в том числе медийного.
Напомним, 11 августа войска ВСУ нанесли удары по Энергодару. В результате атаки на охладительных системах Запорожской АЭС случилось возгорание. Пожар потушили силами сотрудников МЧС России. Известно, что повреждения нанёс дрон-камикадзе противника, отправленный из Никополя. В МАГАТЭ подчёркивают, что угрозы для станции нет. Администрация станции уточнила, что утечки радиации нет, станция продолжает работать в штатном режиме.