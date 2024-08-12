"Останавливаться не планируют": В атаке на Запорожскую АЭС нашли западный след

В принципе, они и раньше наносили эти удары [по ЗАЭС] и не планируют, судя по всему, останавливаться. И как всегда мы видим беззубую "слепоглухонемую" позицию [главы МАГАТЭ] Гросси. Уважаемый Рафаэль опять не может понять, так кто ж это бьет по Запорожской атомной станции? Удивительная позиция международного агентства атомной энергетики