"Такого ещё не было": Глава "Росатома" назвал атаку ВСУ по ЗАЭС новым уровнем агрессии
Лихачёв: Атака ВСУ на ЗАЭС означает выход Киева на уровень агрессии против РФ
Вчерашняя атака ВСУ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), означает выход Киева на новый уровень агрессии против российских атомных объектов. Об этом в беседе с Life.ru заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв. Он подчеркнул, что станцию атаковали два украинских дрона-камикадзе, которые были запущены с разницей в 12 минут.
Глава "Росатома" высказался о вчерашней атаке ВСУ по ЗАЭС. Видео © Life.ru
"То что случилось вчера на ЗАЭС — это совершенно другой уровень, я бы сказал, адресной агрессии, направленный на инфраструктуру атомных объектов. Такого не было никогда. В 20:20 вчера — первый дрон-камикадзе, в 20:32 — второй. Опять же расстояние в 12 минут — это желание накрыть не только АЭС, но и пожарных, которые в течение пяти-шести минут прибывают на объекты", — отметил Лихачёв.
По его словам, пожар на ЗАЭС удалось потушить лишь спустя три часа. В настоящее время специалистам предстоит оценить, можно ли восполнить нанесённый ущерб, или же придётся проводить масштабную реконструкцию с заменой первой градирни, которая выгорела в результате атаки. Также глава "Росатома" призвал МАГАТЭ не останавливаться на констатации недопустимости ударов Киева по станции, а чётко дать международную оценку произошедшему.
Напомним, вечером 11 августа ВСУ атаковали Энергодар. В результате атаки на охладительных системах Запорожской АЭС произошло возгорание. Пожар ликвидировали силами МЧС России. В МАГАТЭ подчёркивают, что угрозы для станции нет.
Кадр из видео Life.ru