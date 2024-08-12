"Такого ещё не было": Глава "Росатома" назвал атаку ВСУ по ЗАЭС новым уровнем агрессии

Вчерашняя атака ВСУ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), означает выход Киева на новый уровень агрессии против российских атомных объектов. Об этом в беседе с Life.ru заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв. Он подчеркнул, что станцию атаковали два украинских дрона-камикадзе, которые были запущены с разницей в 12 минут.

Глава "Росатома" высказался о вчерашней атаке ВСУ по ЗАЭС. Видео © Life.ru

"То что случилось вчера на ЗАЭС — это совершенно другой уровень, я бы сказал, адресной агрессии, направленный на инфраструктуру атомных объектов. Такого не было никогда. В 20:20 вчера — первый дрон-камикадзе, в 20:32 — второй. Опять же расстояние в 12 минут — это желание накрыть не только АЭС, но и пожарных, которые в течение пяти-шести минут прибывают на объекты", — отметил Лихачёв.