ЗАЭС: Градирня станции выгорела после атаки ВСУ, но угрозы обрушения нет
Запорожская АЭС. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Градирня Запорожской АЖС выгорела после атаки украинскими беспилотниками, заявила журналистам пресс-секретарь станции Евгения Яшина. Угрозы обрушения нет.
"Градирня изнутри выгорела вся, но угрозы обрушения нет", — сказала собеседница ТАСС, отметив, что за минувшую ночь противник более не принимал попыток ударить по станции.
Напомним, 11 августа ВСУ нанесли удар по Энергодару. В результате на охладительных системах Запорожской АЭС произошло возгорание, однако радиационный фон вокруг станции и города в норме. Пожар уже потушили. Известно, что повреждения нанёс дрон-камикадзе противника, запущенный из Никополя. В МАГАТЭ подчёркивают, что угрозы для станции нет.