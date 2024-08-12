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12 августа, 06:17

ЗАЭС: Градирня станции выгорела после атаки ВСУ, но угрозы обрушения нет

Запорожская АЭС. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Запорожская АЭС. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Градирня Запорожской АЖС выгорела после атаки украинскими беспилотниками, заявила журналистам пресс-секретарь станции Евгения Яшина. Угрозы обрушения нет.

"Градирня изнутри выгорела вся, но угрозы обрушения нет", — сказала собеседница ТАСС, отметив, что за минувшую ночь противник более не принимал попыток ударить по станции.

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Напомним, 11 августа ВСУ нанесли удар по Энергодару. В результате на охладительных системах Запорожской АЭС произошло возгорание, однако радиационный фон вокруг станции и города в норме. Пожар уже потушили. Известно, что повреждения нанёс дрон-камикадзе противника, запущенный из Никополя. В МАГАТЭ подчёркивают, что угрозы для станции нет.

Матвей Константинов
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