Вбросы противника: Администрация Запорожской АЭС развеяла фейки о ситуации на станции

Информация об радиационной опасности и эвакуации людей с Запорожской АЭС после обстрела ВСУ является вбросом со стороны противника, чтобы посеять панику. Об этом рассказала администрация ЗАЭС в телеграм-канале. Подчёркивается, что возгорание, возникшее после украинского обстрела, не сказалось на работе станции.

"Все шесть блоков, как и прежде, находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения — в норме", — пишет администрация.