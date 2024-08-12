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12 августа, 08:58

Вбросы противника: Администрация Запорожской АЭС развеяла фейки о ситуации на станции

ЗАЭС: Данные об эвакуации и утечках на станции являются вражескими вбросами

Информация об радиационной опасности и эвакуации людей с Запорожской АЭС после обстрела ВСУ является вбросом со стороны противника, чтобы посеять панику. Об этом рассказала администрация ЗАЭС в телеграм-канале. Подчёркивается, что возгорание, возникшее после украинского обстрела, не сказалось на работе станции.

"Все шесть блоков, как и прежде, находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения — в норме", — пишет администрация.

В запорожском главке МЧС уточнили, что радиационная обстановка на станции соответствует естественному природному фону. Например, в Энерногодаре это — 0,12 мкЗв/ч, а в Мелитополе — 0,12 мкЗв/ч.

ЗАЭС: Градирня станции выгорела после атаки ВСУ, но угрозы обрушения нет
ЗАЭС: Градирня станции выгорела после атаки ВСУ, но угрозы обрушения нет

Напомним, 11 августа ВСУ атаковали Энергодар. В результате атаки на охладительных системах Запорожской АЭС произошло возгорание. Пожар ликвидировали силами МЧС России. Известно, что повреждения нанёс дрон-камикадзе противника, отправленный из Никополя. В МАГАТЭ подчёркивают, что угрозы для станции нет.

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Telegram / ЗАЭС. Официально

Николай Рюмин
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