Вбросы противника: Администрация Запорожской АЭС развеяла фейки о ситуации на станции
ЗАЭС: Данные об эвакуации и утечках на станции являются вражескими вбросами
Информация об радиационной опасности и эвакуации людей с Запорожской АЭС после обстрела ВСУ является вбросом со стороны противника, чтобы посеять панику. Об этом рассказала администрация ЗАЭС в телеграм-канале. Подчёркивается, что возгорание, возникшее после украинского обстрела, не сказалось на работе станции.
"Все шесть блоков, как и прежде, находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения — в норме", — пишет администрация.
В запорожском главке МЧС уточнили, что радиационная обстановка на станции соответствует естественному природному фону. Например, в Энерногодаре это — 0,12 мкЗв/ч, а в Мелитополе — 0,12 мкЗв/ч.
Напомним, 11 августа ВСУ атаковали Энергодар. В результате атаки на охладительных системах Запорожской АЭС произошло возгорание. Пожар ликвидировали силами МЧС России. Известно, что повреждения нанёс дрон-камикадзе противника, отправленный из Никополя. В МАГАТЭ подчёркивают, что угрозы для станции нет.
Telegram / ЗАЭС. Официально