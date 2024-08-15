SHAMAN выложил фото с Запорожской АЭС
SHAMAN посетил Запорожскую АЭС
Певец SHAMAN на Запорожской АЭС. Фото © Telegram/SHAMAN
Заслуженный артист РФ SHAMAN (Ярослав Дронов) посетил новые регионы России, чтобы поддержать жителей, постоянно подвергающихся обстрелам ВСУ. Побывал певец и на Запорожской АЭС.
"Как вы знаете, родные, в воскресенье в результате атаки беспилотников на Запорожской атомной электростанции возник пожар. А вчера из реактивных систем залпового огня был обстрелян город Токмак. Приехал сюда поддержать наших бойцов и персонал ЗАЭС", — написал артист в соцсетях.
Также певец захотел своими глазами увидеть, как восстанавливается из руин и возвращает величие Мариуполь, поэтому заявил, что его "тур по Новороссии" продолжается.
Кстати, ранее Ярослав Дронов перечислил 1 миллион рублей "Российскому Красному кресту", который помогает пострадавшим в Курской области. Он призвал россиян поддержать соотечественников в такое непростое время.