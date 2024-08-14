После пожара на ЗАЭС возможен демонтаж одной из градирен
МАГАТЭ: В Запорожской АЭС может потребоваться демонтаж пострадавшей градирни
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) сообщила МАГАТЭ о потенциальной возможности демонтажа одной из градирен, пострадавшей от недавнего пожара после атаки ВСУ. В связи с этим, агентству предстоит оценить, насколько серьёзно пожар повлиял на целостность конструкции.
"ЗАЭС сообщила группе (экспертов МАГАТЭ), что необходимо оценить влияние пожара на структурную целостность градирни 1 и что может возникнуть необходимость в её демонтаже", — указано в заявлении МАГАТЭ.
Для подробной проверки состояния второй градирни, на станции запрашивается доступ, чтобы исследовать конструкцию и определить, какие материалы могли находиться в пострадавшей градирне до происшествия. Однако во время осмотра и запроса на доступ к ней, команда МАГАТЭ была вынуждена вернуться в безопасное место из-за сигнала воздушной тревоги.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что критически важным является доступ к распределению водяных форсунок для полного анализа ситуации. Агенство продолжит прикладывать усилия по получению разрешения на осмотр.
Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершили повторный осмотр градирни Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но не смогли определить причину пожара. Согласно обнародованному отчёту, собранные данные подтверждают, что основной пожар вряд ли начался в основании градирни.
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