После пожара на ЗАЭС возможен демонтаж одной из градирен

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) сообщила МАГАТЭ о потенциальной возможности демонтажа одной из градирен, пострадавшей от недавнего пожара после атаки ВСУ. В связи с этим, агентству предстоит оценить, насколько серьёзно пожар повлиял на целостность конструкции.

"ЗАЭС сообщила группе (экспертов МАГАТЭ), что необходимо оценить влияние пожара на структурную целостность градирни 1 и что может возникнуть необходимость в её демонтаже", — указано в заявлении МАГАТЭ.

Для подробной проверки состояния второй градирни, на станции запрашивается доступ, чтобы исследовать конструкцию и определить, какие материалы могли находиться в пострадавшей градирне до происшествия. Однако во время осмотра и запроса на доступ к ней, команда МАГАТЭ была вынуждена вернуться в безопасное место из-за сигнала воздушной тревоги.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что критически важным является доступ к распределению водяных форсунок для полного анализа ситуации. Агенство продолжит прикладывать усилия по получению разрешения на осмотр.