Эксперты МАГАТЭ не назвали причину пожара на ЗАЭС, начавшегося после удара ВСУ
Эксперты МАГАТЭ не назвали причину пожара после нового осмотра градирни ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не назвали причину пожара после повторного осмотра градирни Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Это следует из отчёта, обнародованного на сайте организации.
"Собранные доказательства подкрепляют нашу оценку, что основной пожар вряд ли начался в основании градирни", — указано в тексте документа.
Специалистам были показана фотографии и видеоматериалы, сделанные изнутри градирни. В итоге эксперты не смогли заметить на них "посторонние предметы и материалы".
Напомним, 11 августа Вооружённые силы Украины обстреляли Запорожскую АЭС. В результате ударов на охладительных системах станции произошло возгорание, его оперативно потушили. Также было известно, что инфраструктура ЗАЭС получила серьёзные повреждения. В Совете федерации после этого инцидента заявили, что нарушение основополагающих правил ядерной безопасности ведёт мир к настоящему апокалипсису. А МИД РФ призывал мировое сообщество предпринять срочные меры по отношению к Киеву из-за атак на ЗАЭС.
Telegram / ЗАЭС. Официально