Эксперты МАГАТЭ не назвали причину пожара на ЗАЭС, начавшегося после удара ВСУ

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не назвали причину пожара после повторного осмотра градирни Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Это следует из отчёта, обнародованного на сайте организации.

"Собранные доказательства подкрепляют нашу оценку, что основной пожар вряд ли начался в основании градирни", — указано в тексте документа.